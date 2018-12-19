В Угорщині вже майже тиждень тривають протести проти нового закону про підвищення щорічного ліміту понаднормових годин роботи і проти судової реформи. До вулиць столиці Будапешта тисячі протестувальників виходять переважно вночі. Серед демонстрантів – представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, які виступають проти змін, запроваджуваних правим урядом прем’єра Віктора Орбана, а також профспілки. Представники опозиційних партій оприлюднили 5 пунктів вимог до уряду країни: скасування закону про підвищення щорічного ліміту понаднормових годин роботи («закону про рабську працю»), зменшення понаднормових годин правоохоронцям, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних мас-медіа. Критики звинувачують уряд Орбана в дедалі більшому авторитаризмі і виході з-під контролю суспільства, уряд натомість звинувачує американського мільярдера родом із Угорщини Джорджа Сороса у «втручанні у внутрішні справи Угорщини». (Відео: Рей Фурлонг)