У Будапешті відбувся концерт-реквієм пам’яті жертв Голодомору

У Будапешті відбувся концерт-реквієм симфонічного оркестру Закарпатської філармонії. Виступ тривав у церкві святого Михайла (середмістя угорської столиці) у рамках міжнародної акції зі вшанування жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. На заході прозвучали музичні твори українських композиторів Миколи Лисенка, Євгена Станковича, Михайла Вігули, Мирослава Скорика, Віктора Теличка та інших.

Звертаючись до присутніх, посол України в Угорщині Любов Непоп висловила вдячність парламентові цієї країни, який 24 листопада 2003 року окремою резолюцією визнав Голодомор геноцидом українського народу. Національні збори Угорщини рішуче засудили будь-які тоталітарні режими чи поривання до диктатури, які позбавляють громадян гідності та невід’ємних прав на свободу.

Окрему подяку посол адресувала українській громаді Угорщини та її колишньому керівнику Ярославі Хортяні за їхні зусилля щодо привернення уваги угорської громадськості до злочинів сталінізму в Україні.

«Пригадуючи ті страшні роки, коли ми втратили десять мільйонів наших співвітчизників, давайте замислимося над тим, для чого це робилося? Це робилося, щоб знищити і позбавити волі наш народ. Тоді Сталін намагався захистити радянське майбутнє України, убиваючи наш народ. Тепер Путін намагається захистити російськомовне населення, убиваючи громадян України. Мета і тоді, і зараз була – знищити Україну як свободолюбну націю і незалежну державу, підкорити її», – заявила Любов Непоп.

За її словами, дуже важливо, що нині світ не мовчить про трагедію українців, як 85 років тому, і що міжнародна спільнота на повен голос говорить про російську агресію в Україні.

17 листопада симфонічний оркестр Закарпатської філармонії дав великий концерт у місті Варпалота (регіон Середнє Задунав’я).

В Угорщині вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні стартували 7 жовтня у рамках міжнародної акції «Запалимо свічку пам’яті».

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