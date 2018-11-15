19 штатів США визнають Голодомор геноцидом – посольство

Штат Орегон став 19-м американським штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, повідомляє посольство України у США.

«У прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: «Голодомор – це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу», – пише посольство на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням, цей американський штат приєднається до вшанування 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору.

Раніше цього місяця Голодомор геноцидом визнав штат Вірджинія.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

На початку жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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