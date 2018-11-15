Чи зачепив Голодомор вашу родину? Опитування Радіо Свобода на вулицях міст

Радіо Свобода запитало мешканців Києва, Одеси, Харкова та Львова про те, як Голодомор вплинув на їхні родини. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн це визнали органи влади їхніх окремих територіальних одиниць. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.