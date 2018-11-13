До вшанування жертв Голодомору долучилися понад 70 міст у світі – В’ятрович

Понад 70 міст у більш як 20 країнах світу долучилися до міжнародної кампанії з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років, яка цього року відбувається під гаслами «Україна пам’ятає – світ визнає» та «Ми пам’ятаємо! Ми сильні». Цю інформацію оприлюднив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. За його словами, на сайті Інституту щодня з’являються назви нових міст та держав, які долучились до цієї кампанії.

Як повідомив В’ятрович кореспондентові Радіо Свобода, головною метою акції є вшанувати жертв Голодомору і водночас демонстрація готовності українців не допустити подібного. Ще одне завдання міжнародної кампанії – об’єднати українців усього світу, іноземних друзів України задля «пам’яті про жертв геноциду українців у ХХ сторіччі.

«Ми вшановуємо жертв Великого Голоду, який був геноцидом українського народу, але водночас гаслом цьогорічної кампанії «Ми пам’ятаємо! Ми сильні» демонструємо, що готові боронити Україну, якщо треба, то із зброєю у руках», – наголосив В’ятрович.

Традиційно пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років у світі вшановують, запалюючи свічку: цього року міжнародна акція «Запали свічку пам’яті» розпочалась 1 вересня і триватиме 85 днів у 85 країнах.

22 листопада у Києві відбудеться Меморіальне засідання Верховної Ради України, присвячене 85-тим роковинам Голодомору, а в Українському домі відкриється міжнародний симпозіум, присвячений наслідкам Великого Голоду. 24 листопада о 16 годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання у рамках світової акції «Запали свічку пам’яті», повідомили Радіо Свобода в Інституті національної пам’яті.

На сьогодні більш як 20 держав світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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