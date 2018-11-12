«Енциклопедія Голодомору»: понад тисяча статей про Великий Голод 1932-1933 років

Понад тисяча статей про Голодомор 1932-1933 років; архівні дані про тих, хто його організував і тих, хто став його жертвами; уривки з цитат світових політиків, науковців, журналістів про події Великого Голоду в Україні містить «Енциклопедія Голодомору», презентована 12 листопада у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору». Автор енциклопедії – професор Василь Марочко – метою видання назвав необхідність інформувати прийдешні покоління про Голодомор.

Доктор історії, професор Василь Марочко проблемою Голодомору займається більш як тридцять років, а комплектація «Енциклопедії Голодомору» зайняла у дослідника понад 6 років – з 2012 по 2018 рік. Сам автор називає енциклопедію логічним завершенням попередніх напрацювань. У розмові з Радіо Свобода вчений зазначив, що не має наміру переконувати опонентів, які не визнають Голодомор геноцидом, а важливо «правдиво подати історичний фактаж».

В енциклопедії представлені персоналії творців Голодомору, вказані більш як 7 мільйонів його жертв

«У Вашингтоні я відвідав музей Голокосту, побачив там хроніки Голокосту. А хронік Голодомору немає. Я почав опрацьовувати тему, і у 2008 році з’явились хроніки Голодомору, а тепер вже й енциклопедія, яка вбирає понад тисячу тематичних статей, 30 блоків та напрямів. В енциклопедії представлені персоналії творців Голодомору, вказані більш як 7 мільйонів його жертв тощо», – розповів Марочко.

Як повідомила генеральний директор музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся Стасюк, енциклопедія розкриває основні події та явища, що мали місце напередодні і під час Великого Голоду, але не вичерпує усієї теми людського горя та страждань, заподіяних Голодомором українському народові.

«Енциклопедія Голодомору» написана як наукова праця, кожну статтю супроводжують посилання на відповідні джерела, документи, літературу. Це дозволило мені, сказати б, уникати особистих тлумачень та емоційного викладу», – додав Василь Марочко в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Енциклопедія Голодомору як доказ для визнання його геноцидом

Поява енциклопедії важлива не лише з огляду на те, що незабаром (24 листопада) в Україні вшановуватимуть жертв Голодомору на 85-і роковини – ця праця потрібна для інформування міжнародної спільноти про трагедією українців, яких убивали голодом. «Енциклопедія Голодомору» – це ще один доказ для визнання Голодомору геноцидом українського народу. Так вважає заступник голови Ради асоціації дослідників голодоморів, учасник нинішньої російсько-української війни у складі Добровольчого українського корпусу («Правий сектор») Олександр Ушинський.

Тридцять років тому, у 1988 році, саме Ушинський ініціював побудову першого в Україні (на той час) пам’ятника жертвам Голодомору у Володарському районі Київської області. Ідея вшанувати місцевих селян, які загинули від голоду у 1932-1933 роках, була втілена місцевими активістами, все робили самотужки, адже селяни на той час неохоче згадували роки Великого Голоду, згадує дослідник. Тридцять років по тому, у жовтні 2018 року, у Володарці відкрита кімната-музей Голодомору-геноциду, повідомив Ушинський.

Ми збудували перший пам’ятник, а професор Марочко зібрав документи і редагував першу енциклопедію Голодомору

«Ми збудували перший пам’ятник, а професор Марочко зібрав документи і редагував першу енциклопедію Голодомору. І ми з командою, і він розпочали наші дослідження за радянських часів, коли правду про Великий Голод замовчували. А нині тема Голодомору, визнання його геноцидом українського народу вийшла на державний рівень», – міркує Ушинський у розмові з Радіо Свобода.



На сьогодні Голодомор визнали геноцидом 1932-1933 років 24 держави світу.