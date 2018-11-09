Перформанс «Ті, що блукають»: актори в транспорті Києва перетворяться на свідків Голодомору

У громадському транспорті Києва протягом двох тижнів відбуватиметься перформанс «Ті, що блукають». В автобусі №24 і тролейбусі №38 з 12 листопада можна буде побачити виступи акторів театру-студії «МІФ».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, п’ятеро акторів – студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка читатимуть театралізовані монологи за сценарієм, написаним на підставі реальних свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 років.

Перформанс відбуватиметься між зупинками «площа Слави – парк Вічної Слави – Церква Спаса на Берестові, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» – парк Вічної Слави – площа Слави» з 12 по 23 листопада (крім 17 та 18) в період з 12:00 до 13:00.

Перформанс підготували спільними зусиллями Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» і київського театру-студії «МІФ» до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду. Першими виставу побачили журналісти та пасажири, які на час презентації їхали автобусом №24.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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