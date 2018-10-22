У Торонто відкрився меморіал жертвам Голодомору

У найбільшому місті Канади, Торонто, з’явився меморіал жертвам Голодомору, повідомляє «Укрінформ».

В офіційній церемонії відкриття меморіалу, яка відбулася 21 жовтня, взяли участь кількасот людей, серед яких був мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

«Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам’ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України. Це дуже важливий внесок, і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам’ять», – сказала Фріланд.

Скульптурна композиція розмістилася на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто та набережної озера Онтаріо. Центральне місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського «Гірка пам’ять дитинства». Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах.

Згідно із попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу було витрачена близько 1,2 мільйона доларів. Більшість цієї суми зібрана українською діаспорою за допомогою індивідуальних пожертв.