Угорщина виступила за територіальну інтеграцію та суверенітет України

Угорщина у повній мірі виступає за територіальну інтеграцію та суверенітет України, заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто у Будапешті. Міністр додав, що таке бачення реалій було завжди притаманне Угорщині в її зовнішній політиці і залишиться у майбутньому.

Разом із тим Будапешт із підвищеною увагою спостерігає за станом прав 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті, нагадав політик у своєму виступі перед камерами національних телеканалів у світлі подій у Керченській протоці. Він також констатував, що у зв’зку з цим в Україні у 10 прикордонних областях введено воєнний стан, зазначивши, однак, що Закарпаття до цього списку не входить.

Подібно до виступу 26 листопада, у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за 27 листопада не міститься жодних різких оцінок чи засудження агресивних дій Росії. Угорський дипломат тільки висловив жаль із приводу введення воєнного стану.

За словами Сійярто, це – погана новина. За цих обставин, продовжив він, Угорщина зацікавлена в тому, щоб сусідні з нею держави залишалися стабільними і сильними, а ситуація нормалізувалася.

«Для нас погано, що стосунки Росії та України розвиваються не в бік вирішення і згортання (конфлікту – ред.)», – сказав міністр. Він повідомив, що двічі на день тримає зв’язок-контакт із Василем Брензовичем, очільником Товариства угорської культури на Закарпатті.

Угорська сторона, за словами Сійярто, у час активізації боїв на сході України була вельми стурбована можливістю призову українських громадян угорського походження у лави ЗСУ і зараз переймається тим, чи українська влада не має таких планів і надалі попри те, що голова МЗС України Павло Клімкін тоді пообіцяв піти назустріч проханню керівництва угорської громади на Закарпатті.

Водночас Сійярто закликав сторони конфлікту відновити мінський процес, щоб вийти із кризової ситуації шляхом переговорів і що для цього Угорщина надасть усю необхідну допомогу.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.