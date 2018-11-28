Київ передав Будапешту проект угоди для запобігання множинному громадянству – МЗС

Українська сторона передала Угорщині проект угоди про співпрацю для запобігання випадкам множинного громадянства або відсутності громадянства, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За повідомленням, це сталося під час українсько-угорських перемов із консульсько-правових питань у Києві 28 листопада. Переговори проводяться на виконання домовленостей, яких голови МЗС України і Угорщини Павло Клімкін і Петер Сійярто досягнули в жовтні 2018 року в Люксембурзі.

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«Одним із ключових питань порядку денного консультацій було вироблення механізмів взаємодії України та Угорщини для уникнення випадків безгромадянства та множинного громадянства. Як наголосив на початку зустрічі Державний секретар МЗС Андрій Заяць, сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину. За результатами обговорення, на розгляд угорської сторони передано проект Угоди, спрямованої на налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам безгромадянства та множинного громадянства», – повідомляє прес-служба міністерства.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом ускладнилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську.

Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини. Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

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Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.