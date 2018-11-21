В ЄС вимагають пояснень від Угорщини через ймовірне надання притулку екс-прем’єру Македонії

Європейський союз вимагає пояснень від Угорщини через повідомлення про те, що Будапешт надав притулок колишньому прем’єр-міністрові Македонії Николі Ґруєвському.

Комісар ЄС із питань розширення Йоганнес Ган написав у Twitter 21 листопада, що в разі, якщо Угорщина вирішила надати Ґруєвському політичний притулок, то він очікує «чіткого пояснення підстав» цього від угорського прем’єра Віктора Орбана.

Представник ЄС висловив занепокоєння з приводу спроб Орбана підпорядкувати систему правосуддя Угорщини своєму урядові.

«Верховенство права залишається основним принципом для держав-членів ЄС і кандидатів на вступ. Це має вирішальне значення для довіри до Європи. Це дивно, що Угорщина підтримує членство Македонії в ЄС, але не вважає її безпечною», – наголосив Ган.

Напередодні колишній прем’єр Македонії Никола Ґруєвський заявив, що Угорщина «позитивно відповіла» на його прохання про надання політичного притулку.

Влада Угорщини цю заяву поки що не коментувала. Тим часом уряд Македонії повідомив, що направив угорській владі запит про екстрадицію Ґруєвського, який втік до Угорщини раніше цього місяця, щоб уникнути ув’язнення.

Напередодні Міністерство закордонних справ Македонії викликало посла Угорщини в Скоп’є, щоб офіційно вимагати від Будапешта відхилити прохання Ґруєвського.

Раніше цього місяця влада Угорщини підтвердила, що колишній прем’єр-міністр Македонії просить політичного притулку в Будапешта. Суд у Македонії раніше засудив Ґруєвського, який був прем’єром Македонії від 2006 до 2016 року, до двох років ув’язнення у справі про корупцію.

48-річний Ґруєвський заявив, що його політично переслідують.

Екс-прем’єр Македонії ще має постати перед судом у трьох інших справах про корупцію, в яких йому загрожує більший термін ув’язнення, ніж за ухваленим нещодавно вироком.

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