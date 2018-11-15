Екс-прем’єр Македонії, засуджений за корупцію, просить притулку в Угорщині

Влада Угорщини підтвердила, що колишній прем’єр-міністр Македонії Никола Ґруєвський просить політичного притулку в Будапешта. Суд у Македонії раніше засудив Ґруєвського до двох років ув’язнення у справі про корупцію.

Ґруєвський, який був прем’єром Македонії від 2006 до 2016 року, оголосив у Facebook 13 листопада, що він перебуває у Будапешті й просить притулку.

У листі від 14 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «не бажає втручатися у внутрішні справи суверенних країн», але оскільки Ґруєвський був «прем’єр-міністром своєї країни протягом 10 років, з міркувань безпеки угорська влада дозволила йому подати прохання про надання притулку».

Водночас прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв закликав Угорщину видати Ґруєвського, а Міністерство юстиції заявило, що готує офіційний запит на екстрадицію.

12 листопада поліція Македонії видала ордер на арешт колишнього прем’єр-міністра Николи Ґруєвського, якого суд раніше засудив до двох років ув’язнення у справі про корупцію. Перед цим суд відхилив остаточну апеляцію Ґруєвського на вирок.

Колишній лідер опозиційної партії VMRO-DPMNE Ґруєвський був засуджений у травні до двох років ув’язнення за звинуваченням у незаконному впливі на посадовців Міністерства внутрішніх справ після придбання дорогого автомобіля вартістю в 600 тисяч євро.

48-річний Ґруєвський був прем’єр-міністром у 2006-2016 роках. Він є колишнім лідером головної опозиційної консервативної партії VMRO-DPMNE, яка стверджує, що його політично переслідують.

Ґруєвський ще має постати перед судом у трьох інших справах про корупцію, в яких йому загрожує більший термін ув’язнення, ніж за ухваленим нещодавно вироком.

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