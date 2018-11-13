Поліція Македонії видала ордер на арешт колишнього прем’єра

Поліція Македонії видала ордер на арешт колишнього прем’єр-міністра Николи Ґруєвського, якого суд раніше засудив до двох років ув’язнення у справі про корупцію.

Представник Міністерства внутрішніх справ Тоні Анґеловський заявив, що ордер на арешт Ґруєвського був виданий 12 листопада після рішення суду.

9 листопада суд відхилив остаточну апеляцію Ґруєвського на вирок.

Колишній лідер опозиційної партії VMRO-DPMNE Ґруєвський був засуджений у травні до двох років ув’язнення за звинуваченням у незаконному впливі на посадовців Міністерства внутрішніх справ після придбання дорогого автомобіля вартістю в 600 тисяч євро.

Але судовим виконавцям не вдалося встановити місце перебування Ґруєвського, щоб передати йому рішення.

48-річний Ґруєвський був прем’єр-міністром у 2006-2016 роках. Він є колишнім лідером головної опозиційної консервативної партії VMRO-DPMNE, яка стверджує, що його політично переслідують.

Ґруєвський ще має постати перед судом у трьох інших справах про корупцію, в яких йому загрожує більший термін ув’язнення, ніж за ухваленим нещодавно вироком.

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