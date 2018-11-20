Екс-прем’єр Македонії заявляє, що Угорщина «позитивно відповіла» на його прохання про притулок

Колишній прем’єр Македонії Никола Ґруєвський заявляє, що Угоррщина «позитивно відповіла» на його прохання про надання політичного притулку. Про це він написав у своєму Facebook.

Влада Угорщини цю заяву поки що не коментувала. Про те, що влада Угорщини вирішила надати притулок Ґруєвському через можливу загрозу його політичного переслідування в разі повернення додому, повідомила угорська провладна газета Magyar Idok.

Тим часом уряд Македонії повідомив, що направив угорській владі запит про екстрадицію Ґруєвського, який втік до Угорщини раніше цього місяця, щоб уникнути ув’язнення.

Напередодні Міністерство закордонних справ Македонії викликало посла Угорщини в Скоп’є, щоб офіційно вимагати від Будапешта відхилити прохання про Ґруєвського.

Раніше цього місяця влада Угорщини підтвердила, що колишній прем’єр-міністр Македонії просить політичного притулку в Будапешта. Суд у Македонії раніше засудив Ґруєвського, який був прем’єром Македонії від 2006 до 2016 року, до двох років ув’язнення у справі про корупцію.

Колишній лідер опозиційної партії VMRO-DPMNE Ґруєвський був засуджений у травні за звинуваченням у незаконному впливі на посадовців Міністерства внутрішніх справ після придбання дорогого автомобіля вартістю в 600 тисяч євро.

48-річний Ґруєвський заявив, що його політично переслідують.

Екс-прем’єр Македонії ще має постати перед судом у трьох інших справах про корупцію, в яких йому загрожує більший термін ув’язнення, ніж за ухваленим нещодавно вироком.

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