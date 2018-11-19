Будапешт не проти приїзду Клімкіна на зустріч міністрів НАТО, але далі блокує зближення Києва з альянсом – Сійярто

Угорщина не зніматиме «вето» з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, але не перешкоджатиме запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч голів зовнішньополітичних відомств держав НАТО, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо», – заявив Сійярто 19 листопада в Брюсселі у відповідь на питання кореспондента Радіо Свобода.

При цьому, за словами угорського міністра, Будапешт і далі блокуватиме євроатлантичну інтеграцію України з огляду на те, що, на його думку, в проблемі мов меншин не було жодного прогресу. Сійярто наголосив, що він не згоден із вимогами ЄС і НАТО вважати мовну суперечку між Україною й Угорщиною двосторонньою справою.

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«Україна не лише порушує двосторонні угоди, а й міжнародні правила, включно зі своїми зобов’язаннями перед НАТО. Ми відкидаємо твердження, що це слід сприймати як двосторонню суперечку», – заявив голова МЗС Угорщини, додаючи, що за останній місяць Україна тільки погіршила ситуацію.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини. Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

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