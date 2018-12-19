США для України. Що привіз Курт Волкер?

Сполучені Штати підтримують Україну щодо зміцнення армії. Водночас важливо не продовжувати воєнний стан, заявив у Києві спецпредставник США Курт Волкер. Він провів зустрічі з президентом України Петром Порошенком, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, а також міністром оборони Степаном Полтораком. Візит Волкера і відносини США, України та Росії аналізували у програмі «Ваша Свобода» заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, екс-речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов і політичний експерт Андрій Піонтковський.