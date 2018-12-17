Спецпредставник США припустив, коли можна чекати нових санкцій щодо Росії

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер оцінив час і можливість запровадження нових санкцій Європейського союзу щодо Росії.

Виступаючи на онлайн-брифінгу під час перебування у Брюсселі, в перебігу якого Волкер спілкувався з понад сотнею журналістів у всьому світі, він, зокрема, заявив: «Це те, що я обговорював сьогодні з представниками ЄС».

«Ми маємо кошик санкцій, які стосуються Криму, ми маємо кошик санкцій, які накладені через небажання Росії втілювати мінські угоди (на Донбасі), і ми говорили, що варто було б зробити в Азовському морі. Дискусія в Європі буде про те, чи це третій кошик санкцій, а чи це пов’язано з Кримом. Але є переконання, що має бути якесь додаткове реагування і додаткові санкції і перелік додаткових (підсанкційних) осіб. І, як схоже, це набуває якоїсь прихильності, і я б не здивувався, якби це сталося протягом наступного місяця чи двох», – заявив Волкер.

Раніше 17 грудня посли країн-членів Євросоюзу погодили подовження на півроку терміну дії чинних економічних санкцій проти Росії. Офіційно це продовження мають затвердити протягом нинішнього тижня.

Перед тим, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу майже автоматично продовжили на півроку інший пакет чинних санкцій, що накладають обмеження на Москву за захоплення Криму і за війну на Донбасі.

Але при цьому ЄС не додав очікуваного Києвом так званого «Азовського пакету» нових санкцій через захоплення Росією в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження 25 листопада 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і трьох їхніх кораблів. У Євросоюзі не знайшли консенсусу щодо посилення санкцій. Офіційно представники Німеччини і Франції заявили, що різкі кроки зараз зашкодили б переговорам Берліна й Парижа з Москвою про звільнення українських моряків, і наголосили на потребі «зменшувати напруженість».

Після того нападу і Україна, і США не раз закликали Євросоюз посилити санкції щодо Росії. Крім того, з такими закликами виступає і Європейський парламент. Зокрема, в резолюції 12 грудня Європарламент закликав ЄС і його країни-члени запровадити нові санкції в разі, якщо українських моряків не звільнять і якщо станеться подальша воєнна ескалація, а також закрити порти Євросоюзу для російських суден, що йдуть із Азовського моря, якщо Росія не відновить свободу судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі.