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07 Грудень 2018, Київ 10:30
Новини | Політика

Україна не відмовиться від свого права проходити Керченську протоку – Полторак

ВМС здійснять наступний перехід, коли будуть до цього готові, сказав міністр

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Судна Військово-морських сил України і надалі проходитимуть через Керченську протоку, заявляє міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, наступний перехід для проведення ротації підрозділів буде здійснений тоді, коли ВМС будуть готові до цього.

«Ми здійснюватимемо такі ж проходження з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародних зобов’язань», – сказав Полторак в ефірі телеканалу «Прямий».

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Міністр оборони наголосив, що Україна не відмовиться від свого права проходити через Керченську протоку і від права бути присутньою в Азовському морі, бо це означало б, «що Росія повністю окупувала Азовське море, і ми просто втратимо ще одну територію».

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

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Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

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