Російський омбудсмен про поранених українських моряків: лікування дає позитивну динаміку

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявляє, що відвідала в слідчому ізоляторі «Матроська тиша» трьох українських моряків, які були поранені під час захоплення російськими силовиками кораблів у Керченській протоці.

«Їм надається вся необхідна медична допомога, вони забезпечені необхідними медичними препаратами. Медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку стану здоров’я. На умови утримання скарг не було», – написала Москалькова в своєму Instagram.

25 листопада російські прикордонники біля берегів анексованого Криму протаранили, обстріляли, а потім захопили три кораблі Військово-морських сил України і 24 членів їхніх екіпажів. Троє з них були поранені.

Російська влада утримує полонених українських моряків у московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша» і звинувачує в незаконному перетині кордону. Київ звинувачує російську владу в провокації і називає інцидент в Чорному морі актом агресії. Лідери західних країн вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські консули відвідують поранених українських моряків у столиці Росії Москві, і «потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані». Про стан поранених у МЗС поки що не повідомляли.