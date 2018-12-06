Нещодавні події в Азовському морі – ще один факт порушення Росією засадничих принципів ОБСЄ – Моґеріні

Принцип поваги до територіальної цілісності та політичної незалежності кожної країни, так само, як і зобов’язання дотримуватися міжнародні закони і угоди й зобов’язання щодо роззброєння та уникнення військових сутичок знову порушуються на Європейському континенті. Про це заявила на засіданні міністрів закордонних справ ОБСЄ голова дипломатичної служби Європейського союзу Федеріка Моґеріні.

«Ці засадничі принципи Організації із безпеки та співробітництва у Європі допомагали відновити довіру та підтримувати мир і безпеку на континенті, але ми бачимо, що їхні порушення далі мають місце. Нещодавні події в Азовському морі викликають у нас серйозне занепокоєння і являються ще одним випадком їхнього порушення, що сталися внаслідок незаконної аннексії Росією Кримського півострова. Це показує, яким небезпечним є цей шлях», – зазначила Моґеріні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики також зустрілася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і зауважила, що у розмові з ним висловила своє занепокоєння «на тлі нещодавньої конфронтації в Азовському морі».

Моґеріні каже, що закликала російського міністра до деескалації, а теперішнім пріоритетом ЄС є відновлення безпеки та співробітництва в регіоні.

«Ми закликаємо всі сторони продемонструвати максимальну стриманість для негайної деескалації напруженості. Ми закликаємо Росію беззастережно і без затримок відпустити затримані судна, їхні екіпажі та обладнання. Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права», – заявила Моґеріні у Мілані.

Голова європейського дипломатичного корпусу також наголосила, що ЄС бере на себе зобов’язання сприяти сталому політичному вирішенню конфлікту на cході України відповідно до основоположних принципів ОБСЄ, тобто повної поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

«Ми продовжуємо закликати до повної імплементації Мінських угод усі сторони і чітко заявили, що так звані «вибори» на східних територіях, не контрольованих урядом України, є незаконними і підривають зобов’язання, взяті у рамках Мінських угод», – заявила Моґеріні.

25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.