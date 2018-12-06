Моґеріні та Лавров обговорили керченську кризу

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні обговорила з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим затримання російськими військовими українських моряків у Чорному морі. Зустріч відбулася на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані 6 грудня, повідомила прес-служба російського МЗС.

«На зустрічі обговорювалися ключові питання відносин Росія-ЄС, а також ряд міжнародних тем... Сторони також приділили увагу можливих шляхів виходу з кризової ситуації в Раді Європи», – ідеться в повідомленні.

Москва називає події, що сталися 25 листопада в Чорному морі перед Керченською протокою, «провокаційними діями України».

«Нещодавні події в Азовському морі спричинили значне занепокоєння і є ще одним випадком, коли наші загальні засади порушуються», – сказала Могеріні у виступі на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 6 грудня.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив у своєму виступі на цьому засіданні, що декларацій у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці недостатньо. «Необхідно терміново дати оперативну та консолідовану міжнародну відповідь на цей акт агресії», – заявив Клімкін.

25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.