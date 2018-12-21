Полторак та держсекретар оборони Британії зустрілися з родичами полонених українських моряків

Міністр оборони України Степан Полторак та державний секретар із питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон зустрілися в Одесі з родичами полонених Росією українських моряків, передає кореспондент Радіо Свобода.
«Як людина, у якої в родині є службовці військово-морського флоту, я розумію, що ви відчуваєте зараз, як це важко, як потрібна підтримка вищих посадовців держави», – звернувся Вільямсон до родичів полонених.
За його словами, 19 грудня до Одеси прибув британський розвідувальний корабель HMS Echo, «щоб продемонструвати підтримку і солідарність».
Полторак, зі свого боку, зазначив, що підтримка Британії важлива, у тому числі для тиску на Росію через Азовську кризу.
25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.
Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.
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