США розглядають можливість надання Україні потужного пакету летальної оборонної допомоги – Бєлєсков

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Владислав Селезньов, екс-речник Генерального штабу ЗСУ; Андрій Піонтковський, політичний експерт.

США підтримують Україну щодо зміцнення армії, водночас важливо не продовжувати воєнний стан, заявив у Києві спецпредставник США Курт Волкер.

Олександр Лащенко: Пане Селезньов, можна сподіватися на те, що Курт Волкер пообіцяв, що буде надана чергова саме військова допомога з боку США? Напередодні візиту про це постійно говорили. До «Джавелінів» щось буде? І, з одного боку, Курт Волкер підтримав Україну як жертву чергового прояву російської агресії, але при цьому наголосив, що важливо не продовжувати воєнного стану. Така заява пролунала на тлі заяви секретаря РНБО України Олександра Турчинова, що готуємо новий прохід через Керченську протоку. Як можна зістикувати такі заяви, на ваш погляд?

Україна перебуває в зоні особливої уваги уряду США

​Владислав Селезньов: Курт Волкер заявив, що найближчим часом, а саме, у січні уряд США розгляне питання щодо виділення першої частини траншу у вигляді 125 мільйонів доларів США для надання військово-технічної допомоги Україні. Що саме буде входити до комплекту цієї допомоги – про щось дізнаємося згодом, а про щось взагалі ніколи не дізнаємося, тому що це інформація з обмеженим грифом доступу. Багаторічна плідна співпраця між урядами США і України дає свої результати. На сьогоднішній день ЗСУ мають і комплекси «Джавелін», і комплекси батарейної боротьби, іншу високотехнологічну зброю, в тому числі і засоби захищеного зв’язку.

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Україна перебуває в зоні особливої уваги уряду США. Така детальна робота спецпредставника США в Україні свідчить, що уряд США чітко розуміє всі складові як політичного процесу в Україні, так і складові безпекові. Щодо заяв секретаря РНБО, то дії українських військових моряків чітко вкладаються в міжнародні та міждержавні угоди. Причин, щоб затримувати, з використанням зброї, українські катери та буксир, у Російської Федерації не було.

Цей візит Курта Волкера є символічним, адже він відмовився від поїздки у Москву

Наразі Російська Федерація перебуває у достатньо невигідному для себе стані. На цьому тлі Україна не може відмовлятися від виконання тих чи інших завдань, у тому числі і з забезпечення безпеки судноплавства в акваторії Азовського моря. Враховуючи той факт, що увага дуже велика і зустрічі, які проводить спецпредставник уряду США в Україні, є впливовими і відбуваються з ключовими гравцями політичного сектору нашої країни, рішення буде консолідоване і навряд чи суперечитиме рекомендаціям наших західних партнерів.

Цей візит Курта Волкера є символічним, адже він відмовився від поїздки у Москву, а в Києві проведе два дні. Ця поїздка планувалася, але у зв’язку агресивними діями Російської Федерації у Керченській протоці була скасована.

– Пане Бєлєсков, справді, могла бути чергова зустріч з Владиславом Сурковим, але...?

Микола Бєлєсков: У понеділок Курт Волкер зазначив, що планувався такий візит, але чітко сказав: після того, як Дональд Трамп скасував зустріч, яка мала бути у Буенос-Айресі, зрозуміло, що аналогічно, що людина меншого рівня пішла би проти тієї лінії, яка напрацьована. Оскільки маємо чітку позицію США, що поки наші моряки і судна не будуть повернуті, ніяких самітів на найвищому рівні не буде.

Дехто в Україні очікував занадто швидкої реакції. Реакція буде у першій половині 2019 року

Це вже 11-й візит Курта Волкера до України. Він прибув не з Вашингтона, а з Брюсселя, де напрацьовував загальноєвропейську і загальнонатовську лінію. Дехто в Україні очікував занадто швидкої реакції. Реакція буде у першій половині 2019 року.

За оцінками Волкера, зараз є все більше розуміння, що треба приймати якісь санкції. Можливо, це будуть не секторальні, можливо, це будуть персональні санкції щодо тих осіб, які керували атакою на наші кораблі, на наших моряків 25 листопада. Є передумови, щоб почати обговорювати нові санкції.

Останні результати розслідування і в 2016-у, і в 2018-у роках, що Росія продовжує активно втручатися в американську політичну систему. Потужніші санкції щодо фінансового сектору, щодо енергетичного сектору. Але шанси зараз, я не сказав би, що більші ніж 50%. Поки російська нафта щонайменше по 45-50 доларів за барель йде у Західну Європу і в Китай, то фінансових ресурсів, на жаль, вистачить.

Буде повідомлено Конгрес. Конгрес до цього повідомляли лише один раз, коли було ухвалене рішення надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін»

І другий меседж. Було не просто згадано, що розглядається можливість надання допомоги Україні, а те, що буде повідомлено Конгрес. Конгрес до цього повідомляли лише один раз – у березні цього року, коли було ухвалене рішення надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Тобто це означає, що розглядається можливість надання якогось потужного пакету летальної оборонної допомоги на посилення обороноздатності, можливо, специфічно – лише на морі.

Думаю, у першій половині 2019 року побачимо пакет військово-технічної допомоги. Хоча не треба очікувати протикорабельних ракет – американці не мають готового «під ключ» протикорабельного наземного комплексу наземного базування. І ми побачимо результати лобіювання всередині ЄС. Процес запущений. Машина дасть дуже швидкі конкретні результати.

Росії зустріч на найвищому рівні Трамп-Путін набагато більш потрібна, ніж США

Всі ті цілі, які передбачалося виконати в рамках режиму воєнного стану, виконані – перевірена вертикаль можливих дій командування на випадок ситуації надзвичайної, повномасштабної агресії, посланий потужний сигнал Російській Федерації напередодні 2019 року. Сенсу продовжувати, якщо не буде реальної потужної загрози вторгнення, немає. Після потужного меседжа з боку США, що ніякої зустрічі не буде, поки не звільните тих, кого захопили, не наважаться на цей раз зробити щось подібне. Росії зустріч на найвищому рівні Трамп-Путін набагато більш потрібна, ніж США.

Українське керівництво розуміє, що якщо ми ще раз не робитимемо прохід, то визнаємо, що це – російська територія. Розраховують, що цього разу прохід буде не такий, як наприкінці листопада, а як наприкінці вересня. Асиметрична залежність дозволяє США диктувати свої умови. З іншого боку, для США критично важливо, щоб не продовжився воєнний стан, таким чином не виникло загрози для проведення виборів – для США всі ці демократичні процедури є принциповим моментом.

– Пане Піонтковський, пакет санкцій проти Росії, що діє – ви його критикували. А цей пакет, на вашу думку, може бути посилений з боку Вашингтона?

Андрій Піонтковський: Він, безумовно, буде посилений. Другий етап так званих «хімічних санкцій» на порядку денному. Будь-якого дня можуть його зреалізувати. Курт Волкер, людина, яка в принципі визначає політику в українській кризі у Вашингтоні, заявив, що спеціальні санкції будуть запроваджені за воєнну атаку в Чорному морі 25 листопада.

Проросійські симпатії Трампа зараз повністю паралізовані

Москва до кінця не розуміє, що вона зробила 25-го числа. Це був перший відкритий, під російським прапором, напад на Україну, а по-друге, вона фактично оголосила анексію Азовського моря і узбережжя. Але що надважливо для Заходу – це був замах на свободу навігації упродовж останніх 300 років! Волкер заявив, що якщо це безкарно минеться для Москви – це буде сигнал Китаю, який зазіхає на навігацію у чутливих протоках Південно-Східної Азії. Тобто наростатиме цей потік санкцій.

Проросійські симпатії Трампа паралізовані зараз повністю не лише Конгресом, військово-політичним істеблішментом Вашингтона, а й адміністрацією Трампа. Гравець на українському полі від США – це не Трамп, а Курт Волкер.