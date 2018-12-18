Безкарність Росії підбурює Путіна на нові злочини (світова преса)

Анна Романдаш

Росія застосовує методи сомалійських піратів у своїй зовнішній політиці, пишуть в американському виданні The Hill. Незалежна церква стане наріжним каменем у президентських виборах в Україні, наголошують в агентстві Bloomberg. У Daily Signal говорять про вихід України з тіні російської церкви.

Президент Росії Володимир Путін знає, що не буде покараний за свої злочини, тому продовжує їх чинити, пишуть оглядачі інтернет-видання The Hill. За словами авторів, дії Росії в Керченській протоці та інша агресія впливають не лише на українців, а на усі країни, де діє верховенство права. «Москва – як Пекін чи Тегеран – навмисно намагається підірвати принципи міжнародного порядку», – пояснюють вони.

«Прийняти дії Росії в Керченській протоці – те саме, що дати Путіну можливість ветувати, хто може і не може проходити [в цих водах]», – додають оглядачі. Якщо Захід проігнорує цю агресію, то не просто розв’яже руки Кремлю, а лише заохотить російського президента. За словами експертів, стратегія Москви в Азовському морі нагадує дії вісімнадцятого століття і не відповідає законам двадцять першого.

Оглядачі порівнюють Росію із сомалійськими піратами та Північною Кореєю чи Іраном, які ігнорують міжнародні стандарти та закони і постійно випробовують, як довго світ не реагуватиме на їхні вчинки. Утім, ігнорування Росії буде «не просто тактичною помилкою, а стратегічним провалом», переконані автори. Наприклад, через слабку реакцію Заходу Росія уже анонсувала нові правила пересування Північним морським шляхом, які суперечать міжнародним законам. Китай та інші авторитарні держави використовують приклад Росії як виправдання схожих дій, що порушують право чи створюють територіальні претензії до сусідів.

«Політики повинні розуміти, що наші дії або їхня відсутність в одній частині світу мають наслідки для нашої політики в інших частинах світу», – наголошують американські оглядачі. Вони додають: не варто покладатися на міжнародні угоди, підписані Путіним, бо вони нічого не варті. «Стандартний підхід Путіна – це глузування з міжнародного принципу верховенства права», – мовиться в статті.

Автори підсумовують: Росія дозволяє собі таку поведінку, бо не бачить відповідної реакції на власні дії і не боїться рішучої відповіді. Лише санкції чи окрема військова допомога Україні навряд чи змінить політику Кремля. За словами оглядачів, якщо військово-морські сили США і їхніх союзників у НАТО не дадуть відсічі російській загрозі міжнародному правопорядкові, то цим лише заохотять іще більшу зневагу до міжнародного права серед країн, які уже його порушують.

Американське агентство Bloomberg ​аналізує, чи зможе незалежна церква об’єднати українських виборців довкола Петра Порошенка – хоча той ще не анонсував, чи буде балотуватися в президенти знову. Оглядач агентства, російський журналіст Леонід Бершидський пояснює, на що може спиратися політик, якщо таки буде змагатися за керівну посаду, і чи зможе його стратегія стати виграшною.

За словами журналіста, є три сфери, на які наголошує Порошенко. Перша – це мова, а саме нові закони, які мають сприяти поширенню української мови в медіа, а також в освітньому секторі. Друга – це обороноздатність країни та військова політика, а саме запровадження тимчасового воєнного стану. За словами коментатора, Порошенко тут не має значної підтримки серед населення, бо велика частина українців не підтримує запровадження воєнного стану саме зараз, а не чотири роки тому.

Третя сфера – це створення помісної церкви. Майже половина українців підтримує українську автокефалію, пише автор, але майже чверть вважає, що це лише загострить розбіжності в країні. «Мабуть, вони мають рацію», – додає автор.

Коментатор згадує про те, що майже всі єпископи Московського патріархату проігнорували об’єднавчий собор і що новий керівник незалежної церкви, відомий своєю підтримкою армії, може налякати священиків МП, які вагаються, чи переходити в автокефалію, чи ні.

За словами журналіста, поки рано казати, чи принесе стратегія президента бажані результати на виборах 2019 року. Оглядач пояснює свою думку: у Порошенка не так багато чим хвалитися в інших галузях, особливо коли йде мова про економічні показники, адже, за його словами, Україна втрачає понад 8,5 мільярдів доларів щорічно через корупцію та поганий менеджмент.

«Порошенко повинен наголосити, що він зайнятий розбудовою держави, а все решта може почекати мирного часу. Принаймні, цей аргумент зрозумілий, і з ним складно сперечатися», – підсумовує коментатор.

Кореспондент американського інтернет-видання The Daily Signal ​описує «винятковий момент» в історії – «релігійне розлучення України з Росією». Він описує атмосферу в Києві на час об’єднавчого собору, радість на вулицях із приводу відновлення незалежної церкви і підтримку серед українців цієї події.

Журналіст цитує митрополита Епіфанія, який ще 2015 року писав про те, як Кремль використовує Московський патріархат, аби впроваджувати свою внутрішню і зовнішню політику. Оглядач продовжує: «Радянський КДБ використовував Російську православну церкву як засіб шпигування за громадянами. Так само українські військові і розвідники говорять про те, що Кремль інколи використовує Російську православну церкву, аби збирати розвідувальну інформацію під час гібридної війни на сході України».

Українська автокефалія отримала підтримку з-за кордону, зокрема, і з боку американського уряду. Серед українців більшість також схвалює незалежну церкву, хоча майже одна п’ята проти, а решта нейтрально ставиться до цієї зміни. Журналіст додає: це «історичне релігійне розлучення» може стати поштовхом до ескалації конфлікту на Донбасі чи Азовському морі, про що застерігають міжнародні аналітики.

Журналіст підсумовує: «Релігійна незалежність від Москви є історичним проривом для України і відзначає вирішальний і кардинальний крок уперед під час культурного розлучення з Росією, яке почалося у 2014 році після прозахідної революції».