Путін пригрозив ракетами тим, хто «звик до агресивної риторики»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що нові російські ядерні ракети «змусять задуматися тих, хто звик до мілітаристської й агресивної риторики». Про це він заявив, виступаючи 18 грудня на підсумковій колегії Міністерства оборони Росії.

Путін стверджує, що міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» пройшла успішні випробування, а новий гіперзвуковий ракетний комплекс «Авангард» вже випускається серійно.

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Російський лідер також згадав лазерні комплекси «Пересвет» і гіперзвукову ракету «Кинджал». Про неї також говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його заявами, літаки, оснащені цією зброєю, вже виконали 89 польотів над Каспійським і Чорним морями.

У жовтні на форумі в Сочі Путін заявив, що Росія не боїться конфлікту з іншими країнами, оскільки її армія оснащена новітньою зброєю. За словами Путіна, Росія не буде першою завдавати ядерний удар, але готова завдати його у відповідь. «Ми, як мученики, потрапимо в рай. А вони просто здохнуть. Тому що навіть покаятися не встигнуть», – сказав тоді російський президент.

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Виступаючи 1 березня з посланням перед Федеральними зборами, Путін повідомив, що в Росії з’явилася крилата ракета, здатна доставити боєголовку в будь-яку точку планети і не потрапити під удар систем ППО.

У травні американський телеканал CNBC повідомив, що всі чотири випробування новітніх російських ракет з ядерною установкою, проведені з листопада 2017 року по лютий 2018 року, закінчилися невдало. У прес-службі Кремля, коментуючи ці повідомлення, порадили журналістам слухати Путіна і вірити йому.