Нові ракети Путіна. Немає жодних доказів, що їх навіть розробили – екс-високопосадовець Пентагону

Заяви російського президента Володимира Путіна щодо нової ядерної зброї, яку начебто має Росія, змусили Захід замислитися: це Путін намагається Європу та Америку налякати чи просто свій рейтинг напередодні виборів, які в Росії заплановані на 18 березня 2018 року, «прокачує»? Який план реалізовує Москва і чи є в ньому пункти щодо України? І головне – чи взагалі існують ці таємні ракети, щодо яких стільки галасу? Радіо Свобода поставило ці запитання одному з найкращих американських військових аналітиків. Метью Кронігу, який є автором національної стратегії щодо боротьби із тероризмом, а в 2010-2011 роках був спеціальним радником міністра оборони США.

– Що каже ваш досвід, Путін росіянам свої меседжі адресував чи Сполученим Штатам? І чи є насправді у Москви ці ядерні ракети, якими хизувалися у Кремлі?

– А це і досі незрозуміло – мова про реальні речі чи майбутні, якісь уявні проекти. Дивіться, Путін звертався одразу до двох аудиторій. Одна – всередині країни. Демонстрував, що він достатньо сильний, аби пройти цю виборчу кампанію та з усіх сил вдавав із себе «сильного лідера». Але розраховував водночас і на міжнародну аудиторію – для неї й були слова про новітню зброю.

Про нові важкі міжконтинентальні балістичні ракети, ми певний час вже знаємо

Він говорив про кілька різних видів озброєнь. Про деякі з них, зокрема нові важкі міжконтинентальні балістичні ракети, ми певний час вже знаємо. Вони розміщені, це й дійсно реальні можливості.

Решта з цього «фільму» про крилаті ракети – це поки концепт. Немає жодних доказів, що були дослідження, розробка, виробництво чи розміщення такого типу зброї

А от решта з цього «фільму» про крилаті ракети – це поки концепт. Немає жодних доказів, що були дослідження, розробка, виробництво чи розміщення такого типу зброї.

Це не значить, що варто применшувати небезпеку. Вона реальна. Росія – одна із сильних ядерних держав на цій планеті, ядерна війна із Росією – це те, що здатне закінчити існування Європи чи Сполучених Штатів. Отже, це – реальна загроза.

– А чому Москва обрала цей шлях, нарощуючи ядерні озброєння? Намагається вирівняти баланс сил із Заходом?

Путін та російські військові налякані можливостями НАТО, адже альянс має перевагу в звичайних озброєннях. Росія все більше ставить на ядерну зброю у своїй новій стратегії

– Думаю, Путін та російські військові налякані можливостями НАТО, адже альянс має перевагу в звичайних озброєннях. Ми часто бачимо, коли країни, які є більш слабкими у цьому, покладають надії на ядерну зброю, щоб компенсувати своє відставання. Сполучені Штати програвали у цьому Радянському Союзу і робили ставку на ядерну зброю. Пакистан зараз покладається на ядерну зброю, оскільки бачить військову перевагу Індії... І протягом останнього десятиліття ми бачимо, що Росія все більше ставить на ядерну зброю у своїй новій стратегії. Будує нові атомні ракети, удосконалює цю зброю, записуючи це у доктринах та стратегіях, проводячи випробування.

Мають дві мети: і відбити атаку НАТО, і водночас використовувати їх як «ядерний щит» проти НАТО та проти Заходу, погрожуючи війною і сподіваючись утримати Захід від конфліктів щодо сусідніх із нею країн.

Це те, чим я занепокоєний – що Путін використовує ядерну зброю для стримування Заходу

Це те, чим я занепокоєний – що Путін використовує ядерну зброю для стримування Заходу, якщо він здійснить агресію проти сусідів – України чи держав Балтії.

– Тобто ситуація може на Україні позначитися?

Путін погрожував розмістити ядерну зброю в Калінінграді та Криму. Теперішня нова заява – лише розвиток цих старих меседжів, нічого нового

– Я не думаю, що напряму. Ваша країна – і без того частина, скажімо так, «ядерної кризи» – ще із 2014 року. Ви пам’ятаєте, що на самому початку, коли лише сталося вторгнення, Путін сказав: Росія – серйозна сила, краще з нами не зв’язуватись. Він погрожував розмістити ядерну зброю в Калінінграді та Криму... І це була свідома ядерна конфронтація: заявляти світу – не втручайтеся з приводу України, це означатиме ядерну війну. І теперішня нова заява, як на мене, – лише розвиток цих старих меседжів, нічого нового.

– Ви працювали у Пентагоні й знаєтеся на зброї. Бачили, мабуть, повідомлення у прокремлівських ЗМІ та у соцмережах, мовляв, Сполученим Штатам нічого протиставити російським ракетам. Це – пропаганда? Чи є частина правди у цих словах?

​– Ні, це не так. Як казала речниця Білого дому Сара Сандерс: «Нашим ядерним можливостям немає рівних». В тому ж то і справа. У Росії грізний ядерний арсенал, але у США існує такий самий.

Я не вірю, що прийде день, коли Путін наважиться вступити у ядерну війну зі Сполученими Штатами

Я не вірю, що прийде день, коли Путін наважиться вступити у ядерну війну зі Сполученими Штатами – політика ядерного стримування буде продовжуватися.

Нові кроки щодо зміцнення американського ядерного арсеналу і наша нова ядерна доктрина – все це утримає ймовірність нападу Росії на дуже низькому рівні. Отже, і США, і наші союзники будуть у безпеці, будуть захищеними від російського ядерного тиску.

– В інших випадках ми вже бачили стратегію Кремля, коли Москва робить гучні заяви, оголошує про плани чи вимоги, які насправді й не збиралася реалізовувати... Але всі це обговорюють, ведуть якісь консультації. А потім Росія від цих (їй самій непотрібних) планів відмовляється, але удає, що вона пішла на поступки. Тобто, поступається не тим, що їй насправді важливо, а тим, чим вона готова поступитися. Ви не думаєте, що із новими ракетами – той самий випадок? Налякати світ тим, чого насправді й немає, а потім торгуватися, вимагаючи послабити санкції, змінити позицію щодо України тощо...

– Я не думаю, що в цьому випадку реалізується ця стратегія. З двох причин. По-перше, росіяни відмовляються від будь-яких договорів щодо контролю за озброєннями, це протягом останніх років триває. Тому навіть якщо хтось на Заході і готовий був би до переговорів, росіяни не збираються обмежувати свої ядерні програми. А друга причина – не думаю, що Захід згоден буде торгуватися. Думаю, для нас ці всі нові ядерні можливості Росії (якщо вони взагалі існують) не настільки вже і загрозливі. Путін багато говорить, як ця зброя може знищити нашу протиповітряну оборону, нашу протиракетну оборону... Але наші ПВО створені, щоб протистояти Росії. Москва завжди шукала можливості подолати наші протиракетні системи, і ці всі нові системи фактично не дають їй нічого нового у цьому сенсі.