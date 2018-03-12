Путін має намір завершити передвиборчу кампанію мітингом в анексованому Криму

Президент Росії Володимир Путін 14 березня здійснить останню перед президентськими виборами регіональну поїздку в анексований Крим, повідомляє російський телеканал «Дождь».

Як заявив телеканалові речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін візьме участь в акціях, присвячених річниці так званого «референдуму», за результатами якого Росія анексувала півострів.

На сайті російського президента поки що немає підтвердження цієї інформації.

Російські депутати перенесли дату президентських виборів (які спочатку планувалися на 11 березня) на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму.

1 березня Верховна Рада України закликала Раду безпеки і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів в анексованому Криму.

Тим часом, прокуратура Автономної Республіки Крим попереджає громадян України, що в разі їхньої участі в організації проведення російських виборів в анексованому Криму, їм загрожує відповідальність за статтею «державна зрада» Кримінального кодексу України.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.