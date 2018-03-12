«Путін підписав собі й Росії вирок» – Володимир Огризко

Чи піддасться Європа на ядерний шантаж президента Росії Володимира Путіна? Як зупинити наступ Росії? На що повинна скерувати свої зусилля Україна, щоб вистояти? Про це говоримо з українським дипломатом, екс-очільником Міністерства закордонних справ України Володимиром Огризком.

– Як Ви оцінюєте нещодавній виступ Володимира Путіна про нові типи озброєння? Чи варто світові боятися ядерної війни?

Якщо Захід втягне Росію у справжню гонку озброєнь, то не мине й 5-10 років, як від цієї країни залишаться лише спогади

– У мене залишилося таке враження: він лякає, а його не бояться. Якщо перекласти нормальною мовою, то перед нами мавпа з гранатою. Ще мені згадалися останні з'їзди ЦК КПРС – пізнього Леоніда Брежнєва, який розмахував ядерною дубиною й погрожував поставити всіх на місце. Насправді Володимир Путін підписав собі й Росії вирок. Тому що якщо Захід втягне Росію у справжню гонку озброєнь, то не мине й 5-10 років, як від цієї країни залишаться лише спогади. А потім хтось говоритиме, що «найбільшою катастрофою 21-го століття був розвал Російської Федерації».

– Але Володимир Путін згадав про Росію «в межах Радянського Союзу». Він мріє про подальшу експансію?

– Лиходії не зупиняються, поки їм не протидіють. Як тільки вдарять по руках, бажання красти зникає. Якщо ми і світове співтовариство вдаримо Путіна по руках і покажемо, що далі він уже не зможе зайти без серйозних наслідків, то, я думаю, ситуація принаймні буде керованою. Він прекрасно розуміє, що в разі ядерної війни зникне його Росія й він сам, і не зайде так далеко.

– У нас є дзвінок. Говоріть, будь ласка.

Радіослухач: Скажіть, як європейці можуть прагнути співпрацювати з Росією після таких заяв Путіна? Ось цей газопровід збираються будувати новий у Німеччину. Як так можна?

– Прокоментуйте, будь ласка.

Ми повинні жорстко ставити питання про припинення торгівлі з Росією перед нашою, українською владою

– Якби я був західним бізнесменом, то після цих заяв Путіна я б не те що не приїхав до Росії – я б об'їхав її двадцять п'ятою дорогою. Вести бізнес у країні, яка погрожує тебе розбомбити, – це треба бути або безпринципним, або корумпованим бізнесменом.

Російський президент говорив про гіперзвукові ракети, але мені здається, що з гіперзвуковою швидкістю тепер деградуватиме російська економіка. Подивіться: навіть американські нафтові компанії йдуть із Росії. У той же час ми повинні жорстко ставити питання про припинення торгівлі з Росією перед нашою, українською владою. Це демотивує не тільки українців, а й наших союзників. Ми не купуємо газу, як раніше, але продовжуємо купувати, наприклад, лаки, фарби, біжутерію, навіть каву. А тим часом кожен долар, який вони заробляють, витрачається на озброєння армії, яка вбиває українських солдатів. У чому тут сенс?

– Яка, на Вашу думку, найбільша помилка української влади до початку всіх цих подій?

– Увесь цей час із проголошення незалежності ми не думали про те, що Україну насправді потрібно об'єднати, зробити її гомогенною. В тому сенсі, щоб громадяни різних національностей відчували гордість за те, що вони українці. Цього за двадцять із гаком років ми не зробили. Політичні сили поділили електорат і країну по діагоналі, і ось до чого це призвело. Варто зробити висновки й вести реальну роботу з об'єднання українців. Ми всі – одна європейська країна, ми всі різні, але в той же час єдині.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії