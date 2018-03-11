Росія заявила про успішні випробування нової гіперзвукової ракети «Кинджал»

Міністерство оборони Росії заявило про успішний запуск гіперзвукової ракети комплексу «Кинджал» – нової російської високоточної зброї, повідомила російська служба Радіо Свобода. Повідомляється, що «екіпаж винищувача МіГ-31 виконав пуск ракети авіаційного комплексу «Кинджал» в заданому районі».

«Виліт винищувача-перехоплювача був здійснений з аеродрому на території Південного військового округу. Ракета вразила задану ціль на полігоні», – йдеться в повідомленні військового відомства РФ.

1 березня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федерального зібрання розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс «Сармат», авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком та бойову лазерну установку.

Також він заявив про розробки ядерного озброєння. Президент розповів про малопомітну крилату ракету низького польоту з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для існуючих і майбутніх систем ПРО і ППО. Крім того, Путін звернув увагу на океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.

У відповідь речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що оборона США і надалі «не матиме рівних», а в Державному департаменті зазначили, що використання згаданих Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов’язання Москви, а саме Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 2 березня заперечив, що Росія порушила будь-які міжнародні пакти з контролю над озброєннями.