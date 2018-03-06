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Президентские выборы в России пройдут 18 марта этого года. В мире понимают, что начнется очередная каденция Владимира Путина. «Миротворец», агрессор, «альтернативный лидер мира» – какую роль примерит на себя Путин во внутренней и внешней политике России? Есть ли шанс на смену позиции Москвы в отношении Украины? И какие шансы Украине во время очередной каденции Путина нельзя упустить? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

– Политолог Владимир Фесенко предположил, что западные элиты: Франция, Германия вместе с Украиной надеются на какой-то позитивный ответ Москвы после президентских выборов касательно решения конфликта на Донбассе. Вы разделяете такой оптимизм?

Сергей Корсунский: Абсолютно очевидно, что для Путина факт аннексии Крыма и его последние инициативы демонстрации оружия, каких-то мультиков рассчитаны на аудиторию внутри страны для получения победы на выборах. И, конечно, он ее получит.

Я не думаю, что сразу после этого резко изменится его политика касательно того, что происходит в Украине, в первую очередь Донбасса. Но есть надежда, что со временем он будет вести себя более конструктивно.

– В каких отрезках времени вы рассчитываете на эти изменения? В 2018 году будет инаугурация, и до 2024-го Путин будет пребывать на этой каденции.

Сергей Корсунский: Давайте поговорим пока про этот год. Будет два события. Чемпионат мира по футболу, который, конечно, россияне пробивали невероятными усилиями с помощью самопиара, чтобы продемонстрировать свое позитивное лицо всему миру. Это будет в июне.

После этого в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых вполне возможна перемена власти. Соответственно, эти два события будут влиять на поведение россиян.



Я думаю, что до Чемпионата мира стоит ожидать смягчения ситуации относительно Донбасса. Но вряд ли тут будут серьезные изменения. А вот уже ближе к событиям в ноябре, там могут торговаться.

– Михаил, внешняя политика России сейчас хорошо известна. Есть ли шанс изменений во время новой каденции Путина? Сегодня вы были на круглом столе, какие были предложения или гипотезы у экспертов?

Михаил Пашков: Я бы сравнил это очередное послание на Федеральном собрании российского президента с его мюнхенской речью по направлению, тематике, посылу Западу. На сегодняшнем круглом столе говорили, что рассчитывать на кардинальные перемены в ближайшее время вряд ли приходится.

Для Украины достаточно критической точкой будут предстоящие украинские выборы

Для Украины достаточно критической точкой будут предстоящие украинские выборы, на которые Россия сосредоточит максимальные возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию и поддержать пророссийское крыло. Думаю, все эти тенденции и направления будут в российской политике.

– Вы упомянули послание Путина Федеральному собранию. Он презентовал комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», даже говорил о лазерных комплексах. Насколько эти достижения впечатляющие с военной точки зрения? И зачем это было показано?

На этот рассказ о российских достижений в сфере ВПК Путин потратил примерно 48 минут из двухчасовой речи. Это был главный акцент в его выступлении

​Михаил Пашков: На этот рассказ о российских достижений в сфере ВПК Путин потратил примерно 48 минут из двухчасовой речи. То есть, это был главный акцент в его выступлении.

Американцы отнеслись к этому достаточно спокойно, Пентагон ответил, что они это учитывают. Поэтому я не думаю, что это стало безумным откровением для Запада. У России есть определенные разработки.

Обратите внимание, что большинство образцов, о которых говорил Путин, прошли испытание и начали свою жизнь в декабре прошлого года – это своеобразные новинки. До массового внедрения их в войска пройдет достаточно много времени. Но американский и европейский промышленные комплексы тоже на месте не стоят.

– Многие обозреватели называют такой акцент политическим сигналом о старте новой гонки вооружений. Можно ли сказать, что это был лейтмотив новой каденции Владимира Путина?

Внутренний посыл в целом российской политики определяется тем, что главным мобилизационным импульсом для внутренней политики является противостояние извне

​Михаил Пашков: Вся философия и внутренний посыл в целом российской политики определяется тем, что главным мобилизационным импульсом для внутренней политики является противостояние извне. Чем критичнее ситуации во вне, тем активнее будут сплачиваться люди, по мнению власти.

– Сергей, нужно ли Путину новый образ видения российского будущего на внутренней и внешней арене? Или новую позицию он примерять на себя не будет?

Сергей Корсунский: Над этой моделью нужно работать, чтобы ее иметь. Дело в том, что так существует Россия и существовала всегда. Ее суть в том, что она – последний оплот какой-то специальной культуры: вокруг – одни враги, и с ними постоянно нужно бороться. Там королевство кривых зеркал.

НАТО не держало никакого оружия в Балтийских странах, в Польше, они хотели построить только пару радаров – противоракетную оборону. А теперь в результате действий России в каждой стране Балтии, Центральной Европы есть серьезные подразделения вооруженных сил НАТО.

Если бы деньги, которые они вкладывают в оружие, они вкладывали в дороги, в экономику, это было бы другое государство

В России нет никакой позитивной повестки дня. Если бы деньги, которые они вкладывают в оружие, они вкладывали в дороги, в экономику, это было бы другое государство. Но тогда бы не было этой власти.

– Стоит ли понимать, что после этого прихода в следующей каденции, по словам Владимира Путина, «с нами придется считаться»? Что все возможности точек соприкосновения в поисках компромисса исчерпаны?

Сергей Корсунский: Это происходит и сейчас. На самом деле, во всех вопросах, которые принципиально важны для Запада, диалог с Россией идет. Но нет никакого результата, потому что Россия заняла позицию, что к ним нужно стучаться, уговаривать. Уже такое было, на этом Запад поставил точку, и началась другая история.

Нам стоит больше думать о том, как стать сильнее, чем как ослабить Россию

Развал России – это серьезная проблема и для нас тоже. Я думаю, что нам стоит больше думать о том, как стать сильнее, чем как ослабить Россию. Нам нужно строить свою страну, поднимать свою экономику. И если мы будем сильными, то нас никто не будет трогать.

– Есть ли какие-то окна возможностей для Украины в эту каденцию? И видите ли вы какую-то тенденцию, что Украина станет сильнее?

Украине сейчас необходимо решить три задачи

​Михаил Пашков: Украине сейчас необходимо решить три задачи: внутренние реформы, реформы оборонного сектора (не только армии, но и прокуратуры, СБУ, спецорганов) и ключевое – европейская интеграция.

– Украине придется играть в долгую и не ожидать каких-то сюрпризов и неожиданностей, изменения со стороны России?

Михаил Пашков: Сюрпризы будут, учитывая специфику Владимира Путина. Но нам нужно настраиваться на долгий и тяжелый для Украины марафон.

– Позитивные или негативные сюрпризы?

Михаил Пашков: Сложные проблемные конфронтационные противостояния с Россией.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)