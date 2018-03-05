Путіну давно вже притаманна політична шизофренія – Фесенко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Володимир Фесенко, політолог; Андрій Римарук, представник громадської організації «Повернись живим».

5 березня, у перший день нового перемир’я на Донбасі один український військовий зазнав поранення, повідомив штаб української воєнної операції. Там додали, що станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли – біля Щастя, Троїцького та Новотроїцького. А в угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі села Ленінське. Раніше Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновлення режиму припинення вогню з півночі 5 березня.

Олександр Лащенко: Пане Фесенко, сенсації ніби не відбулося з режимом тиші?

​Володимир Фесенко: Тільки за минулий рік було 4 чи 5 таких спроб перемир’я. Були і «різдвяні» перемир’я, і «літні», і «шкільні», і так далі. Виходячи з сумного досвіду того, як раніше виконувався режим припинення вогню, я і зараз сумніваюся, що буде повне, тим більше безстрокове припинення вогню. Якщо воно порушується вже відразу, то, на жаль, є підстави очікувати такі порушення і далі.

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Тільки за минулий рік було 4 чи 5 спроб перемир’я. Cумніваюся, що буде повне, тим більше безстрокове припинення вогню

Але позитив є від припинень вогню, хоча б тимчасових – зменшується бойова активність. Головне, щоб не було пропагандистських ігор. Зараз такі побоювання теж є – оголошують перемир’я і одночасно на передову їдуть представники російських пропагандистських телеканалів, щоб знімати нібито порушення з українського боку. Насправді ж відбувається інсценування з боку сепаратистів, які демонструють для росіян, що нібито це українці порушують.

– Пане Римарук, яка зараз ситуація з набуттям так званого повного і безстрокового перемир’я на Донбасі? В Авдіївці яка ситуація?

Застосування 120-міліметрових мінометів було на різних ділянках фронту

​Андрій Римарук: Найближчі два тижні покажуть, буде чи не буде це перемир’я, в яке ми не віримо. Я сьогодні мав можливість рухатися від Маріуполя до Авдіївки, хочу сказати, що застосування 120-міліметрових мінометів було на різних ділянках фронту.

Я поспілкувався з різними бригадами, з різними підрозділами, навіть після 12-ї постріли були. Це перемир’я буде не дуже довгим, з моєї точки зору. Все це залежить від політичної ситуації, наскільки швидко Росія буде готова сідати за стіл переговорів після своїх виборів. А за стіл переговорів вони завжди сідають тільки з сильними.

Під час кожного перемир’я сильно активізуються ворожі снайпери. 2-го числа воїн загинув від кулі снайпера. Другий за останніх 10 днів!

Хлопці у бойовому стані. Ніхто не розслабляється, ніхто не вірить у перемир’я. Тим більше, що під час кожного перемир’я досить сильно активізуються ворожі снайпери. І це якраз є фактом – 2-го числа черговий воїн загинув від кулі снайпера. Другий за останніх 10 днів!

Хлопці вже змушують їх до перемир’я. До нас прилітає один снаряд, а у відповідь миттєво на деяких ділянках летить і 10, і 20

Я у лютому і березні досить багато днів провів тут. Для мене зараз є три гарячі напрямки – околиці Авдіївки, Світлодарська дуга і приморський напрямок. Навіть якщо казали, що було 5, 7, 10 ворожих обстрілів, але наші гармати у відповідь не замовкали. Тобто наші хлопці вже змушують їх до перемир’я. До нас прилітає один снаряд, а у відповідь миттєво на деяких ділянках летить і 10, і 20.

– Фонд «Повернись живим» повідомив, що на Донеччині сьогодні підтримувані Росією бойовики вчинили навіть спробу штурму позицій ЗСУ. Штурм відбито, одного з бойовиків ліквідовано. Якою інформацією свіжою з приводу цього володієте?

Під час перемир’я активізуються розвідувальні групи, хлопці люблять організовувати «полювання», щоб їх якомога більше захопити

​Андрій Римарук: Один випадок був неподалік Павлополя. ДРГ хотіла максимально близько підібратися до наших позицій. Була знищена. Одного вбитого наші військовослужбовці витягнули з «сірої» зони. І так само на днях громадянина Росії, військовослужбовця так званої «ДНР», взяли у полон неподалік Пісок.

Хотілося б, щоб таких військовослужбовців було набагато більше – їх потім можемо обміняти на наших хлопців, які вже роками знаходяться у полоні. Під час перемир’я також активізуються розвідувальні групи, на яких наші хлопці люблять організовувати так зване «полювання», щоб їх якомога більше захопити.

– Пане Фесенко, можливе колись на Донбасі повне, безстрокове перемир’я? Путіну може бути вигідне це перемир’я, чи цього ніколи не буде, поки він при владі?

Володимир Фесенко: Я розмовляю з російськими колегами, західними, європейськими і американськими – абсолютна більшість колег сумнівається, що вдасться вийти на довгострокове чи, тим більше, повне припинення вогню у найближчій перспективі. Логіка дій Росії – зберігати цей конфлікт, як інструмент тиску на внутрішню українську ситуацію і як привід для переговорів з Заходом.

Перемир’я може бути використане Путіним у тактичних цілях – перед виборами

Зараз перемир’я може бути використане Путіним у тактичних цілях – перед виборами. Для внутрішнього користування використовується образ «миротворця». Таке перемир’я на Донбасі, як мінімум, до президентських виборів, можливо, на час формування нових органів влади, може бути в нагоді. Може дотримуватися такого перемир’я або зниження бойової активності до проведення Чемпіонату світу з футболу. Загострення може бути восени, яке може бути пов’язане з тим, що вже анонсовані вибори в так званих «ДНР» і «ЛНР»...

Волкер у Дубаї передав Суркову пропозицію

Я скажу майже ексклюзивну і інсайдерську інформацію. Коли був останній раунд переговорів Волкера і Суркова у Дубаї, він передав Суркову пропозицію.

Це спільні пропозиції, напівофіційні. Спільна позиція Заходу

Це були пропозиції не тільки США. Була зустріч в німецькому МЗС – нам там повідомили, що це спільні пропозиції, правда, напівофіційні, у форматі «без підписів», але документ для переговорів, для вивчення. Це позиція Німеччини і Франції. Спільна позиція Заходу.

Йдеться про поетапне введення миротворчої місії ООН і щоб вона була на всій території ОРДЛО. Україна і партнери по переговорах наполягають, щоб ця місія виконувала функції безпеки, щоб були не лише військовослужбовці, але й поліцейська місія – чотири тисячі поліцейських. Для того, щоб гарантувати безпеку, зокрема й під час виборів

Чекаємо відповіді від Путіна після виборів. «Нормандський формат» не припинив свого існування

Чекаємо відповіді від Путіна вже після президентських виборів. Це свідчення того, що «нормандський формат» не припинив свого існування...

– Чи немає тут своєрідної політичної шизофренії з боку Путіна – з одного боку заяви про нове ядерне озброєння, а з іншого – образ миротворця щодо Донбасу?

Шизофренія там вже давно присутня. Це притаманно Путіну

– Шизофренія там вже давно присутня. Восени 2015 року Путін запропонував західним державам в ООН: давайте діяти разом проти тероризму. І це каже людина, яка сама здійснила терористичні дії на Донбасі і не тільки на Донбасі, захоплення Криму! Це глобальний тероризм – захоплення чужої території. І у той же ж час пропонує спільні антитерористичні дії. От ще один приклад шизофренії. На превеликий жаль, але це притаманно Путіну.