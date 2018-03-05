Почему важны точные формулировки в украинско-российском конфликте и как это влияет на общество и армию? Как российская и украинская власти манипулируют своими обществами? И какой смысл Украине стоит вкладывать в слово «победа»? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали руководительница проектов Центра исследований гражданского общества Мария Кучеренко и военный эксперт Святослав Стеценко.

– Почему важно говорить о существующих дискурсах в Украине?

Мария Кучеренко: В первую очередь об этом важно говорить, потому что во многом эта война началась из-за слов. Сегодня мы не можем говорить, что война это только танки или артиллерия. Это еще и пропаганда. Война – это формирование дискурсов и формирование за счет новой действительности.

Толпа отвечала: не смотреть по сторонам, а смотреть в телевизор

Мы это все увидели в Крыму в самом начале. Россия демонстрировала сюжет о Крыме, которые был снят в Новороссийске. Когда ты указывал людям на это несоответствие, что картинка не крымская, толпа отвечала: не смотреть по сторонам, а смотреть в телевизор. Вот это то, почему сегодня важно говорить о словах, дискурсах и правильных формулировках.

– Что не так сейчас в Украине и в украинском дискурсе?

Святослав Стеценко: То, что сегодня происходит в Украине очень наглядная иллюстрация содержания книги Джорджа Оруэлла «1984». Хорошо, что не все наше общества пребывает в таком состоянии, но большая его часть.

Дискурс нужен для того, чтобы было общество, нет дискурса – нет общества, есть просто население. Нужно четкое различение дискурсов, чтобы часть общества себя осознавало и структурировалось. Это не столько написано, сколько осознанное и то, что проявляется в наших действиях.

Очень легко было перекрутить и пренебречь содержание понятий.

– Что конкретно вы имеет ввиду?

Святослав Стеценко: В первую очередь, конфликт и война. Конфликт это то, в чем нет непримиримых противоречий. Есть противоречия, споры, но ни одна из сторон не готова уничтожить другую и быть уничтоженной ради этого. Из конфликта всегда можно выйти, все стороны всегда могут выйти победителями.

Война – это готовность уничтожить другую сторону ради ценностей, которые важны. Очень опасно для общества, когда эти понятия не различаются.

– Что сейчас происходит, с вашей точки зрения?

Святослав Стеценко: Сейчас происходит различение этих понятий в пространстве осознания и происходит формирование общества, к сожалению, через страшные процессы.

​– То есть, в обществе идет понимание, что происходящее между Россией и Украиной – это не конфликт, а война на уничтожение?

Святослав Стеценко: Не совсем так. Сейчас происходит различение частей общества, которые исповедуют тот или иной дискурс. Есть часть общества, для которого это дискурс войны: те, кто на фронте, кто не может быть на фронте, но пытается поддержать тех, кто на фронте; есть часть общества, которая живет в дискурсе конфликта, они пытаются избежать своих жертв, найти для себя комфортное место; и есть часть тех, кто манипулирует, осознанно смешивает эти дискурсы и пытается их свести в один.

Не так страшно, какой дискурс победит, страшнее то, что нет четко различения дискурсов, поэтому нет выхода ни из войны, ни из конфликта.

Изменить дискурс в обществе возможно с помощью пропаганды, но со стороны государства

Изменить дискурс в обществе возможно с помощью пропаганды, но со стороны государства.

– Были ли подобные неопределенности в отношении общества и власти в других конфликтах?

Мария Кучеренко: Если мы обратимся к недавним опытам конфликтов, то увидим, что до такой степени неурегулированности и неопределенности как в общественном сознании, так и на юридическом уровне не было нигде. Мы хотим от народа, чтобы он жил в этой военной матрице, но при этом, это не урегулировано юридически, нет никаких основания для того, чтобы говорить, что ведется формирование общественного мнения.

​– Как различать дискурсы: украинский и российский, дискурс войны и конфликта? Какие маркеры у них есть? И почему это важно?

Святослав Стеценко: С моей точки зрения, дискурс Московии один и тот же все время, он принимает разные формы, использует разные слоганы, но он один: «Победа Московии над Украиной. Украины как государства нет, как нации нет и как субъекта нет».

Война это не только боевые действия, она охватывает все сферы общества

Война это не только боевые действия, она охватывает все сферы общества. Людям нужно это осознавать.

Сейчас Россия пытается достичь своей цели преимущественно не военным способом. В первую очередь, они действуют в информационном поле, в поле ценностей, в идеологическом поле.

Признак очень четкий, если для человека ценностью есть свобода, собственность, достоинство, то этот человек всегда будет в дискурсе войны. Если для человека главные ценности это прибыль, он всегда будет в дискурсе конфликта.

Есть люди, для которых ценностью есть просто выживание, это та часть людей, которая легче всего поддается манипуляции и значительная часть нашей трудовой миграции.

Эти дискурсы, без внешнего влияния, никогда не будут в одном сплаве и не будут переходить один в другой.

– Дискурс мира тоже навязывается и активно муссируется. Он связан с понятием победы. Что Украине стоит подразумевать под победой?

Мария Кучеренко: Если говорить о том, как в Украине интерпретируется слово «мир» и «победа» это очень опасный случай подмены одного другим.

В СМИ упоминается примирение, мир, прекращение огня, победа применяется крайне редко. Это очень тревожно, потому что мир бывает очень разным и не всегда на наших условиях

Официально о победе говорят очень мало. В СМИ упоминается примирение, мир, прекращение огня, победа применяется крайне редко. Это очень тревожно, потому что мир бывает очень разным и не всегда на наших условиях.

Если посмотреть на весь дискурс вокруг миротворчества. Тут есть языковая проблема. Потому что в русском и украинском языках миротворчество – творить мир. В английском есть несколько терминов для обозначения миротворческих операций и все они о разном: поддержание мира, принуждение к миру, миростроительство. Мы же ошибочно полагаем, что эти «голубые каски» действительно принесут мир.

Но вначале должны быть достигнуты реально работающие договоренности, которые остановили бы огонь и стороны должны быть с этим согласны. Сначала должен быть достигнут мир, а потом какие-то сторонние нейтральные силы могут его поддерживать.

Мы не слабая и не маленькая держава, наши военные демонстрируют такой героизм, что мы не можем называть себя слабыми

Но так как мы сейчас находимся в манипулятивном дискурсе изначально, который создается даже не Украиной. В 2015 году была украинская инициатива, но потом мы увидели несоответствие в законодательстве, мы ее исправили. После слов Путина в 2017 году в сентябре снова начали это громко обсуждать.

На информационном уровне нам нужно противодействовать навязанному нам «Украина не выстоит против России», что мы «слабая маленькая держава». Мы не слабая и не маленькая держава, наши военные демонстрируют такой героизм, что мы не можем называть себя слабыми.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)