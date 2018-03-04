Військові попередили про можливі провокації у зв’язку з новим перемир’ям

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу попередили, що, за даними розвідки, найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російських гібридних сил у зв’язку з планованою черговою спробою запровадити режим припинення вогню.

«За наявною інформацією, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних сил України, так і проти цивільного населення», – мовиться в повідомленні. При цьому, за даними військових, противник має намір вдатися до вже неодноразово випробуваної тактики, коли, обстрілюючи позиції української армії, вони одночасно вестимуть вогонь і в бік непідконтрольних українському урядові населених пунктів.

«Можливі провокації пов’язані з домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:00 годин (за київським часом). Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів», – заявляють українські військові.

За їхніми даними, до таких дій російські гібридні сили «планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей». «За задумом окупаційної адміністрації Росії, вони мають знімати і оприлюднювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних сил України, військового та військово-політичного керівництва України», – попереджають у прес-центрі штабу АТО.

Перед цим українські військові заявили також, що Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня 2018 року по всій лінії розмежування сторін на сході України. Але вони попередили, що, виключно в разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів Збройних сил України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Росі, Збройні сили України «готові негайно адекватно реагувати у відповідь».

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили частину території Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, ще не коментували попереджень українських військових про можливі провокації з їхнього боку. Так само ще не коментували їх у Росії, частинами гібридних сил якої фактично є ці угруповання. Раніше 4 березня в обох угрупованнях також заявили, що мають намір підтримати запровадження абсолютного перемир’я з 5 березня і «щонайсуворіше» дотримуватися його.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що має набути чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і стати «повним і безстроковим».

Дотепер вважається формально чинним попередній, іще «новорічно-різдвяний», «режим тиші», що мав бути запроваджений із півночі 23 грудня 2017 року. Він мав на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні 2017 року навчального року «режим тиші», який так само, як і нинішній, не призвів до припинення обстрілів. Нині чинне перемир’я теж порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.