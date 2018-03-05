У перший день перемир’я на Донбасі поранений український військовий – штаб

У перший день нового перемир’я на Донбасі один український військовий зазнав поранення 5 березня, повідомив штаб української воєнної операції.

У штабі зазначили, що станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли – біля Щастя, Троїцького та Новотроїцького.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі села Ленінське зранку 5 березня. Бойовики «ЛНР» наразі не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

2 березня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновлення режиму припинення вогню з півночі 5 березня.