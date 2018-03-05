Бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 березня підтримувані Росією бойовики сім разів обстріляли позиції Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, ідеться в ранковому зведенні.

За цими даними, на Луганському напрямку під обстрілом опинилися позиції поблизу міста Щастя та селища Луганського, на Донецькому напрямку вогнева активність бойовиків була зосереджена на Приазов’ї.

В угрупованні «ДНР» 5 березня нагадали, що на Донбасі набрала чинності угода про повне й безстрокове припинення вогню, а також вказали, що в перші години понеділка обстрілів не зафіксовано.

В угрупованні «ЛНР» увечері 4 березня теж оприлюднили наказ про припинення вогню.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що має набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».