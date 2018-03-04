Військові попержають про можливі провокації бойовиків у зв’язку з новим перемир’ям

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської агресії на окупованій частині Донбасу попередили, що, за даними розвідки, найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російських гібридних сил у зв’язку з планованою черговою спробою запровадити режим припинення вогню.

Підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій

«За наявною інформацією, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних сил України, так і проти цивільного населення», – мовиться в повідомленні.

При цьому, за даними військових, противник має намір вдатися до вже неодноразово випробуваної тактики, коли, обстрілюючи позиції української армії, вони одночасно вестимуть вогонь і в бік непідконтрольних українському урядові населених пунктів.

Можливі провокації пов’язані з домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню

«Можливі провокації пов’язані з домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:00 годин (за київським часом). Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів», – заявляють українські військові.

За їхніми даними, до таких дій російські гібридні сили «планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей». «За задумом окупаційної адміністрації Росії, вони мають знімати і оприлюднювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних сил України, військового та військово-політичного керівництва України», – попереджають у прес-центрі штабу АТО.

Перед цим українські військові заявили також, що Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня 2018 року по всій лінії розмежування сторін на сході України. Але вони попередили, що, виключно в разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів Збройних сил України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Росі, Збройні сили України «готові негайно адекватно реагувати у відповідь».

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили частину території Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, ще не коментували попереджень українських військових про можливі провокації з їхнього боку. Так само ще не коментували їх у Росії, частинами гібридних сил якої фактично є ці угруповання. Раніше 4 березня в обох угрупованнях також заявили, що мають намір підтримати запровадження абсолютного перемир’я з 5 березня і «щонайсуворіше» дотримуватися його.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що має набути чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і стати «повним і безстроковим».

Дотепер вважається формально чинним попередній, іще «новорічно-різдвяний», «режим тиші», що мав бути запроваджений із півночі 23 грудня 2017 року. Він мав на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні 2017 року навчального року «режим тиші», який так само, як і нинішній, не призвів до припинення обстрілів. Нині чинне перемир’я теж порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.