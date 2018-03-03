Путін за два тижні до виборів виступив на стадіоні у Москві – говорив про щастя майбутніх поколінь

Чинний президент Росії Володимир Путін у суботу виступив з промовою на головній спортивній арені Москви – стадіоні «Лужники», за 15 днів до президентських виборів 18 березня.

«Ми хочемо зробити нашу країну яскравою, спрямованою вперед, у майбутнє. Тому що тут жили наші предки, живемо ми, живуть наші діти. І будуть жити наші діти і наші онуки – ми зробимо все для того, щоб вони були щасливі», – сказав Путін на мітингу-концерті під назвою «За сильну Росію».

Щоб висловити свою підтримку Путіну, на сцену вийшли також олімпійські спортсмени і артисти.

За даними поліції, на акцію прийшли від 130 до 200 тисяч людей, тоді як трибуни вміщають 80 тисяч.

65-річний Володимир Путін, як очікують, уже в першому колі виборів 18 березня переможе зі значним відривом. Фактично він керує Росією 18-й рік, із 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин, – при цьому протягом 2008-2012 років із посади прем’єр-міністра Росії за президентства свого соратника Дмитра Медведєва.