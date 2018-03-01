Нова зброя, якою похвалився Путін (перелік)

Майже половину часу послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів – парламенту Російської Федерації – зайняли розповіді і відеопрезентації новітніх систем озброєння, майже всі вони здатні нести ядерні заряди.
За словами Володимира Путіна, Росії довелося розробляти нову зброю у відповідь на розширення можливостей протиракетної оборони США.
Деяке з показаного російським президентом озброєння демонструвалося вперше. Його технічні характеристики і ступінь готовності неможливо незалежно підтвердити.
Ось про що розповідав Путін:
МБР «Сармат» – президент Росії оголосив про початок активних випробувань нової важкої міжконтинентальної балістичної ракети. Вона важить понад 200 тонн. Раніше повідомлялося, що «Сармат» планується поставляти у війська з 2019 року.
Крилата ядерна ракета «необмеженої дальності» – Путін розповів про низьколетючу, малопомітну крилату ракету з ядерною бойовою частиною і непередбачуваною траєкторією польоту. Він назвав її невразливою для існуючих і майбутніх систем ПРО і ППО.
Ракету з ядерною енергоустановкою і «необмеженою дальністю» випробували наприкінці 2017 року, заявив президент Росії. На цій основі побудують стратегічний комплекс ядерного озброєння.
Раніше Росія повідомляла про випробування гіперзвукової ракети X-101.
Океанська система підводних безпілотників – Путін розповів про океанську багатоцільову систему з безпілотними підводними апаратами з ядерною енергоустановкою, здатною нести ядерні заряди великої потужності.
Гіперзвуковий комплекс «Кинджал» – Путін розповів про успішне завершення випробувань гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу «Кинджал». Із 1 грудня 2017 року комплекс використовується в дослідно-бойовому чергуванні на аеродромах Південного військового округу. Швидкість ракети, яка запускається з літака, перевищує швидкість звуку вдесятеро, її дальність – понад 2000 кілометрів.
Гіперзвуковий ракетний комплекс «Авангард» – російський президент розповів про початок виробництва стратегічного ракетного комплексу «Авангард». Путін назвав цей комплекс абсолютно невразливим для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони. «Він прямує до мети, як метеорит», – сказав російський президент. Швидкість ракет комплексу перевищує швидкість звуку більше ніж в 20 разів. Температура на поверхні ракети сягає 2000 градусів за Цельсієм, при цьому вона «надійно керується».
Система вже виробляється серійно.
Бойові лазерні комплекси – президент Росії сказав, що бойові лазерні комплекси вже надходять у війська з минулого року. Він не розповів про сфери і специфіку їхнього застосування. У короткому відео було продемонстровано комплекс автомобільного базування:
Наприкінці виступу президент Росії додав, що не всі характеристики нових озброєнь і зовнішній вигляд можна розкривати. Але додав, що «це не блеф, повірте».
Путін запевняє, що Росія не планує використовувати озброєння в наступальних цілях.
Однак заявив, що «будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників – малої, середньої чи будь-якої потужності – ми будемо розглядати як ядерний напад на нашу країну, відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками, що випливають».
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
FACEBOOK КОМЕНТАРІ