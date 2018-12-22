Полонений моряк з «Яни Капу» навчає сусіда по камері українській мові – адвокат

Адвокат Микола Фомін напередодні відвідав у московському СІЗО полоненого українського військового моряка з рейдового буксира «Яни Капу» Євгена Семидоцького та розповів про його стан і побут в камері.

Про це у Фейсбуці написав російський адвокат Микола Полозов.

«Євген має гарний настрій. Фізично почуває себе добре, ні на що не скаржився. Утримують його у двомісній камері з обвинуваченим в іншій кримінальній справі. Євген навчає його українській мові. У зв'язку з незаконними діями оперативників ФСБ щодо спонукання українських моряків до визнання провини в кримінальному злочині Євген був попереджений адвокатом про такі «візити». Список необхідних речей для Євгена було передано волонтерам», – повідомив Полозов.

За словами адвоката, на допиті під час слідчих дій Євген Семидоцький зазначив, що є військовополоненим. Він став 18-им моряком, який заявив про себе як військовополоненого слідчому ФСБ.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що наймолодшому із захоплених ФСБ біля берегів окупованого Криму українських військових Андрію Ейдеру, який перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша», 20 грудня виповнилося 19 років.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.