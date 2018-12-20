Моряк Андрій Ейдер зустрів 19-тиріччя за ґратами в Москві

Наймолодшому із захоплених ФСБ біля берегів окупованого Криму українських військових Андрію Ейдеру, який перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша», 20 грудня виповнилося 19 років. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Клімкін наголосив у повідомленні в мережі Twitter, що Україна «робить усе можливе» для звільнення українських військових.

Адвокат Андрія Ейдер Олександра Маркова у Facebook повідомила, що відвідала свого підзахисного в СІЗО.

«У цей день хотіла підтримати Андрія, щоб не відчував себе зовсім самотньо. Звичайно, Андрій мужньо тримається і приховує емоції, але сьогодні я зауважила в його очах особливу печаль. Видно, що хлопець нудьгує за рідними. Тому наша розмова більше будувалася саме з людського боку, а не професійного... Андрій подякував усім за слова підтримки, які дуже важливі для нього. Також Андрій подякував волонтерам за надіслані на його адресу речі», – написала Маркова.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.