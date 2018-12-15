Адвокат відвідав у СІЗО Москви полоненого українського моряка Лісового – Полозов

Один з захисників військовополонених українських моряків відвідав члена екіпажу рейдового буксира «Яни-Капу» Володимира Лісового, повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

За його словами, зустріч відбулася 14 грудня в кабінеті слідчого у Слідчому управлінні ФСБ РФ до початку слідчих дій.

«Володимир почуває себе добре, ніяких скарг або прохань не висловлював. Передачу йому віддали. За його словами, він на даний момент не має потреби ні в чому. Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим», – написав Полозов.

Він прогнозує, що захисники інших українських моряків зможуть з ними побачитися протягом двох наступних тижнів.

«Через об'єктивні причини (зокрема, особливості організації роботи ізолятора), у СІЗО «Лефортово» ускладнений доступ адвокатів. Зустрічі адвокатів з військовополоненими українськими моряками, принаймні до Нового року, будуть обумовлені графіком слідчих дій», – зазначив Полозов.

Раніше сьогодні він повідомив, що адвокат Еміль Курбедінов відвідав у московському СІЗО захопленого в полон українського моряка, командира бронетанкового катера «Нікополь» Богдана Небилицю.

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25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.