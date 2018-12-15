Адвокат Курбедінов відвідав у СІЗО Москви моряка Небилицю

Адвокат Еміль Курбедінов відвідав у московському СІЗО захопленого в полон українського моряка, командира бронетанкового катера «Нікополь» Богдана Небилицю, повідомив на Facebook-сторінці «Захист військовополонених українських моряків» адвокат Микола Полозов.

«Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбедінов відвідав командира МБАК «Нікополь» Богдана Небилицю. За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається. Разом з тим, за час перебування в СІЗО «Лефортово» його чотири рази переводили в різні камери. Зараз сидить з людиною на ім’я Мухамед. Відносини нормальні, але особливо не спілкуються», – написав Полозов.

Адвокат додав, що з Небилицею були проведені слідчі дії, його ознайомили з кількома постановами про призначення експертиз. Також провели допит, на якому Небилиця наголосив, що є військовополоненим.

11 грудня закінчився термін адміністративного арешту самого адвоката Еміля Курбедінова в окупованому Росією Криму. Він заявив, що одразу стане до роботи у «справі «Хізб ут-Тахрір», а також захищатиме полоненого українського моряка.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.