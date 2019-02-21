Відносини омбудсменів: Москалькова пояснила Денісовій, чому Карпачову пустили до українських моряків

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова звернулася 21 лютого до українського омбудсмена Людмили Денісової з листом, у якому пояснила статус допущеної до українських моряків у Москві Ніни Карпачової.

«Як Вам відомо, пані Карпачова є не тільки громадянкою України, але і представником незалежного міжнародного правозахисного співтовариства, віце-президентом Європейського інституту омбудсменів, діяльність якого довела свою ефективність і спрямована виключно на просування і захист прав і свобод людини і громадянина. Раніше затриманих відвідував консул України, а також їхній адвокат, які мали можливість ознайомитися з умовами їхнього тримання і впевнитися в задовільному стані їхнього здоров’я», – написала Москалькова.

Російські інформагенції також повідомляють про скасування запланованої на 21 лютого в Греції офіційної зустрічі Москалькової та Денісової, але водночас вказують, що сторони неформально зустрілися на заході, присвяченому 20-річчю омбудсмена Греції, і «висловили взаємні прохання про допомогу громадянам Росії і України, які перебувають у колоніях і тюрмах».

Раніше 21 лютого український омбудсмен Людмила Денісова висловила протест і звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової стосовної її спільних візитів з колишньою уповноваженою з прав людини Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених в Москві.

«Зауважила, що упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до пані Москалькової з проханням надати мені дозвіл, як уповноваженому ВРУ з прав людини, на здійснення відвідування затриманих моряків. Мене поінформували, що прийняття рішення стосовно мого відвідування поранених належить до компетенції Федеральної служби безпеки Росії та Федеральної служби виконання покарань Росії. Водночас, російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову, яка на відміну від мене не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами», – наголосила Денісова.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них зазнали поранень. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.