Денісова висловила протест через візити Карпачової до полонених моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова висловила протест і звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової стосовної її спільних візитів з колишньою уповноваженою з прав людини Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених в Москві.

«Зауважила, що упродовж тривалого часу я неодноразово зверталася до пані Москалькової з проханням надати мені дозвіл, як уповноваженому ВРУ з прав людини, на здійснення відвідування затриманих моряків. Мене поінформували, що прийняття рішення стосовно мого відвідування поранених належить до компетенції Федеральної служби безпеки Росії та Федеральної служби виконання покарань Росії. Водночас, російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову, яка на відміну від мене не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами», – наголосила Денісова.

Денісова також підтвердила, що Київ готовий надати Москальковій доступ до затриманих російських громадян, якщо синхронно їй дозволять відвідати українських політв’язнів у Росії.

«Зокрема, закликала сприяти негайному вирішенню питання стосовно обміну 25 громадян України на 25 громадян РФ. Ми готові провести обмін у найкоротший термін», – зауважила омбудсмен.

13 лютого колишня українська омбудсмен, віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова разом з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москалькової відвідала в СІЗО «Лефортово» захоплених українських військових і заявила, що їхній стан викликає «серйозну стурбованість».

Восени Карпачова разом із Москалькововою їздила до анексованого Криму, де відвідувала в СІЗО капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, а також зустрічалася з керівництвом і студентами політехнічного коледжу в Керчі, де 17 жовтня сталися вибух і стрілянина.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них зазнали поранень. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.