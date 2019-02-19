Москалькова заявила про «поглиблене медичне обстеження» українських моряків

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила 19 лютого про початок «поглибленого медичного обстеження» утримуваних у московських СІЗО українських моряків. За словами уповноваженої з прав людини в Росії, для цього «керівництво СІЗО «Лефортово» і слідство ФСБ Росії провели переговори з Департаментом охорони здоров'я міста Москви».

«У результаті вже сьогодні для проведення поглибленого обстеження український моряк Андрій Артем'єв направлений у цивільний медичний заклад, Першу Градську лікарню. Крім того, українські моряки Андрій Ейдер і Василь Сорока 21 лютого пройдуть огляд, відповідно, в Першій Градській лікарні та четвертій міській поліклініці», – вказано в повідомленні.

«У разі, якщо обстеження покаже необхідність поглибленого лікування, воно буде своєчасно проведено», – вказала Москалькова.

Раніше 19 лютого російський адвокат Микола Полозов повідомив, що старшого матроса катера «Нікополь» Андрія Оприска в московському СІЗО «Лефортово» намагалися схилити свідчити проти інших захоплених українських військових.

За його словами, Оприска кілька днів тому викликали до слідчого кабінету СІЗО, де якийсь чоловік (імовірно оперативний співробітник ФСБ) за відсутності адвоката почав ставити йому питання щодо умов утримання, стану здоров’я і обставин справи.

«Оприску запропонували свідчити проти інших військовополонених. Він категорично відмовився відповідати на питання незнайомця», – зазначає адвокат.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені зі слідчих ізоляторів, заявляють у Києві.