Захопленого моряка в СІЗО намагалися схилити свідчити проти товаришів по службі – адвокат

Старшого матроса катера «Нікополь» Андрія Оприска в московському СІЗО «Лефортово» намагалися схилити свідчити проти інших захоплених українських військових. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, Оприска кілька днів тому викликали до слідчого кабінету СІЗО, де якийсь чоловік (імовірно оперативний співробітник ФСБ) за відсутності адвоката почав ставити йому питання щодо умов утримання, стану здоров’я і обставин справи.

«Оприску запропонували свідчити проти інших військовополонених. Він категорично відмовився відповідати на питання незнайомця», – зазначає адвокат.

Він додав, що це не перший випадок тиску на Андрія Оприска, близько місяця тому до нього також приходили невідомі з розмовами і питаннями.

За словами Полозова, Оприско подав заяву, в якій вказав, що не хоче розмовляти ні з ким у випадку відсутності адвоката чи українського консула.

«Випадок не поодинокий, психологічний тиск на військовополонених, що порушує положення третьої Женевської конвенції «Про поводження з військовополоненими», здійснюється як безпосередньо силами оперативників ФСБ, так і за допомогою так званої «внутрішньокамерної розробки», коли співкамерник військовополоненого свідомо діє в інтересах спецслужби», – заявив Попов.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені зі слідчих ізоляторів, заявляють у Києві.​