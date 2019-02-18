Суд щодо захоплених моряків у Москві перенесли – постанову не переклали українською мовою

Апеляційна інстанція Московського міського суду перенесла розгляд скарг сторони захисту на постанову Лефортовського райсуду про продовження терміну утримання під вартою четвірці захоплених українських військових Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варімеза.

«Лефортовський районний суд Москви не підготував належним чином і вчасно не переклав українською мовою постанову про продовження термінів тримання під вартою. Справа скерують в Лефортовський суд для усунення недоліків і вручення перекладу постанови військовополоненим», – повідомив адвокат Микола Полозов на сторінці у Facebook.

За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​