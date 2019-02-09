Допитані росіянами українські моряки наполягають, що є військовополоненими – адвокати

У Росії під час проведення слідчих дій четверо українських військових, які були захоплені ФСБ Росії в листопаді 2018 року біля берегів окупованого Росією українського Криму, повторно заявили, що є військовополоненими. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

За його даними, російські слідчі дії проводилися стосовно командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка, командира катера «Нікополь» Богдана Небилиці, мічмана буксира «Яни Капу» Юрія Будзило і капітана «Яни Капу» Володимира Лісового.

«Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі показань відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені статтею 17-ю Конвенції. Під слідчих дій було заявлене клопотання про долучення копій резолюції ПАРЄ», – йдеться в повідомленні Полозова.

12 і 13 лютого, як повідомив Микола Полозов, апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне апеляційні скарги захисту 12 військовополонених українських моряків.

За даними адвоката, 12 лютого розглядатимуть скарги захисту Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

13 лютого відбудеться розгляд апеляційних скарг адвокатів двох груп полонених. У першій: Сергій Чулиба, Юрій Без’язичний, Юрій Будзило і Богдан Небилиця. У другій: Михайло Власюк, В’ячеслав Зінченко, Денис Гриценко і Андрій Драч.

Як повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, наступним кроком після апеляції стане звернення до Європейського суду з прав людини.

7 лютого Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів чотирьох захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша і Андрія Шевченка і залишив їх під арештом до 24 квітня.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український корабель у Керченській протоці)

Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на кораблі ВМС України)

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Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.