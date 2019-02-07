ФСБ провела додатковий допит захопленого біля берегів Криму співробітника СБУ – адвокат

Слідче управління ФСБ Росії провело додатковий допит захопленого біля берегів Криму українського військового, співробітника СБУ Андрія Драча. Про це написав на сторінці у Facebook його адвокат Андрій Пепа.

«Андрій стійко переносить всі труднощі і злигодні ув’язнення, скарг на стан здоров’я і умови тримання немає. Передає великий привіт сім’ї і друзям. Дякує всім небайдужих за допомогу і підтримку», – повідомив Пепа.

За словами адвоката, Андрій Драч на допиті повідомив лише дані про особу – ім’я, дату народження і звання. На інші питання відповідати відмовився.

Напередодні адвокат Микола Полозов повідомляв, що слідчі ФСБ Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських військових Михайла Власюка і Юрія Без’язичного.

На сьогодні у суді в Москві мають розглядати апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу чотирьом захопленим біля берегів Криму українським військовим.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.