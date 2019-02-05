ФСБ допитала двох захоплених біля берегів Криму українських військових – адвокат

Слідчі ФСБ Росії допитали захоплених біля берегів Криму українських військових Михайла Власюка і Юрія Без’язичного. Про це 5 лютого повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Власюком, а сьогодні з Без’язичним. Слідчими СУ ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк та Без’язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. В ході допитів захистом було залучено низку заяв і клопотань слідству, в тому числі про надання телефонних переговорів і побачення з близькими», – зазначив Полозов.

За його словами, слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення або телефонні переговори.

«Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозвіл на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів в пряму залежність від отримання необхідних для слідства показань», – заявив адвокат.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.